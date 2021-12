Blindeforbundet vil forby privat fyrverkeri

innenriks

Landsmøtet vedtok i haust å fremje dette kravet.

– Dei siste ti åra har meir enn 100 personar fått augeskade på grunn av fyrverkeri. Trass i tiltak med auka fokus på bruk av vernebriller, er det framleis mange skadar, seier Blindeforbundets leiar Terje André Olsen.

Han viser til ei undersøking frå Ipsos der éin av fem svarer at dei ikkje brukte vernebriller då dei skaut opp rakettar dei to siste åra. I fjor fekk ti personar augeskadar under nyttårsfeiringa.

I den same undersøkinga meiner kvar fjerde spurde at reglane bør strammast inn.

(©NPK)