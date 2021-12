Arbeidarpartiet kan stoppe oppløysing av Viken

innenriks

Rett før jul, den 17. desember la Jacobsen fram innstillinga frå fylkesrådet om å oppløyse Viken. Men først den 5. februar blir det klart om Jacobsen får fleirtal i eige parti, når representantskapet i Viken Arbeiderparti skal avgjere om dei går for ei oppløysing eller ikkje, skriv Budstikka.

Dersom Ap skulle gå mot Jacobsens innstilling, og plattforma dei styrer etter, vil Viken høgst sannsynleg bestå som i dag, ifølgje Budstikka.

Senterpartiet, SV og Raudt har vore tydelege på at dei ønskjer oppløysing. Frp vil gå for det same. Til saman har dei fire partia 26 representantar.

Men Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre vil behalde Viken, og stiller samla med 27 representantar. For å få fleirtal i fylkestinget trengst det 44 stemmer. Dermed ligg Aps 23 representantar an til å avgjere Vikens framtid.

Martin Kolberg leier samarbeidsutvalet, som skal leggje til rette for avstemminga i representantskapet 5. februar. Han er òg leiar i Buskerud Arbeiderparti, men ønskjer ikkje å seie kva han tenkjer om ei oppløysing.

– Arbeidarpartiet er eit styringsparti og vil ikkje gjere same feil som då Viken vart etablert, då ingen tenkte på konsekvensane, seier han til Budstikka.

