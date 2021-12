Amedia: Usikker på om personopplysningar er på avvegar

innenriks

– Vi har enno ikkje ein situasjon der vi kan stadfeste eller avkrefte at data er på avvegar. Vi har ingen bevis på at data har forlate oss, men opererer som om det har gjort det, sa konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten, på ein digital pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Informasjon om dei tilsette er knytt til tilsettforholdet og handlar om ting som lønnsdata og så vidare. Det er informasjon vi har delt med Datatilsynet og har ein dialog med dei og gir informasjon til våre tilsette om, seier Nedregotten på spørsmål frå NTB.

Dataangrepet vart meldt til Oslo politidistrikt tysdag.

(©NPK)