Amedia: Håp om at alle avisene kan komme ut fredag

innenriks

– Sidan i går har det primære målet vårt vore å få etablert ein fullverdig printproduksjon for papiravisene våre. Vi fekk ut 13 aviser i går, trykt og levert på dørmattene – i postkassene til abonnentane våre. Slik det ser ut no, har vi godt håp om at alle avisene kjem på gata i morgon, sa konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten, på ein digital pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Amedia opplyser at mellom 65 og 70 aviser kjem ut.

Han seier dei har jobba med å få oversikt over situasjonen med om data har komme på avvegar.

– Slik situasjonen er no, kan vi verken stadfeste eller avkrefte at data er på avvegar, vi gjer fortløpande analysar, seier Nedregotten.

Amedia vart ramma av eit omfattande dataangrep natt til tysdag. Det har lamma systema til mediekonsernet, og onsdag kom det ikkje ut aviser. Torsdag klarte Amedia altså å få ut 13 aviser.

Hackarane som angreip Amedia, har lagt igjen eit krav om løysepengar. Selskapet har vedteke at dei ikkje vil betale.