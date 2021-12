Vel halvparten over 45 år har fått tre dosar

innenriks

Det viser utrekningar NTB har gjennomført med utgangspunkt i SSBs befolkningsstatistikk og vaksinasjonsoversikta til Folkehelseinstituttet (FHI).

Ifølgje SSB er det i alt 2.361.359 nordmenn som er 45 år eller eldre. Av desse er 2.221.624 vaksinerte med to dosar, medan 1.320.969 har fått tre.

Det betyr at så langt har 59,4 prosent av alle fullvaksinerte over 45 år tekne den tredje dosen. Samanlikna med totalbefolkninga fell delen til 56 prosent.

Flest kvinner

Ifølgje statistikken er kvinner litt meir ivrige på å få det tredje nålestikket enn menn: 62,3 prosent av kvinnene har teke tre dosar, medan det same gjeld 56,6 prosent av mennene.

Regjeringa har som mål at alle over 45 skal ha fått tilbod om ein tredje dose innan midten av januar. Framleis står det att å vaksinere litt over 900.000 personar som allereie har fått to dosar.

Det betyr at det må setjast nesten 53.000 vaksinedosar dagleg, inklusive nyttårshelga, til denne gruppa dersom målet skal nåast innan 15. januar.

Tysdag denne veka vart det sett i alt 17.238 tredjedosar, ifølgje FHI.

– Skal halde hardt

Kommunane vil få tilstrekkeleg med koronavaksinar til at målet kan nåast, seier FHI-overlege Preben Aavitsland til NTB. Likevel er det store sjansar for at målet ikkje blir nådd.

– Kommunane gjer no ein formidabel innsats, men det skal halde hardt å klare 900.000 dosar til saman i veke 52, 1 og 2. På den andre sida så har kommunane i ti veker tidlegare i 2021 klart å setje over 300.000 dosar, seier han.

Det er særleg tre forhold som kan føre til at det ikkje går, ifølgje Aavitsland:

* Nokre kommunar har ikkje god nok kapasitet og vil trenge litt meir tid.

* Nokre av dei 900.000 er enno ikkje ferdige med intervallet på 20 veker frå andre dose.

* Nokre seier seie nei til tilbodet om ein tredje dose.

– Vil ta seg opp

Samfunnsdirektør Helge Eide i kommuneorganisasjonen KS trur vaksinasjonen vil ta seg kraftig opp når vi kjem på den andre sida av årsskiftet.

Også han meiner vaksinetempoet blir bestemt av tre forhold.

– Det viktigaste er ventetida mellom andre og tredje dose. Det er rett og slett ikkje mogleg at alle som er over 45 og har fått to dosar, kan få sin tredje innan midten av januar. Men svært mange vil få tilbodet – og bør takke, ja, seier han til NTB.

Eide trur derimot ikkje kapasiteten i kommunane vil bli eit stort problem.

– Med bistand frå Forsvaret og apoteka er det god grunn til å tru at dette går bra, seier han.

