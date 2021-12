To arresterte etter utforkøyring på Hardangervidda – piller funne i bilen

innenriks

Dei to blir torsdag framstilt for varetektsfengsling, melder Bergens Tidende. Politiet gjorde beslag av piller i bilen, og avisa får opplyst at det dreier seg om eit betydeleg beslag.

Bilen med dei to i køyrde av vegen ved Litlastølshallet på riksveg 7, og ein kjenning av dei varsla politiet. Dei to var medvitne, men kalde då redningsmannskap kom til staden. Bilen hadde falle 10–20 meter ned ei bratt skråning.

– Eg kan stadfeste at to menn i 30-åra er arresterte og sikta for narkotikaregelbrot, seier politiadvokat Jan Christian Alvheim ved Vest politidistrikt.

