Regjeringa lunken til Sp-krav om reforhandling av kraftavtalar

– Akkurat no må vi prioritere å løyse den situasjonen vi står i med svært høge straumprisar, svarer statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet på NTBs spørsmål om regjeringa ønskjer å reforhandle avtalane om kraftutveksling.

– Når vi er gjennom den mest akutte situasjonen, må vi vurdere korleis vi best kan gå fram overfor nabolanda våre og EU-kommisjonen for å handtere konsekvensane av energiomstillinga i Europa og situasjonen i energimarknadene no, seier Vik.

Det er Senterpartiets parlamentariske leiar, Marit Arnstad, som i Dagens Næringsliv i romjula tek til orde for ei reforhandling av avtalane fordi dei har ført til ein ubalanse i den europeiske kraftmarknaden. Noreg har vorte offer for andre lands energipolitikk, meiner ho.

– Presset blir større

Fleire europeiske land har redusert regulerbar kraft i energimiksen, noko som fører til auka etterspurnad etter norsk vasskraft i Europa.

– Alt dette fører til at kraftutveksling ikkje lenger blir utveksling for Noreg, men rein eksport. At presset på vasskraft blir endå større. Vassmagasina våre er viktige, men heller ikkje Europa er tent med at dei blir tappa til eit minimum. Så vi er i ein vanskeleg situasjon, og eg meiner at det er ein grunn til at Noreg bør reforhandle avtalane om kraftutveksling, seier Arnstad.

Ho seier ho vel forsyningstryggleik og rimelege prisar for norsk næringsliv og industri, framfor «maksimal forteneste» for kraftbransjen.

– Fleire faktorar er viktige

Handel med kraft blir regulert av både avtalane om dei enkelte kablane og EØS-avtalen. Men det er fleire faktorar som er viktige å ha med seg, påpeikar Vik. Både forsyningstryggleik, tilgang på rimeleg fornybar energi og kostnader for hushalda speler inn.

– Det er viktig å hugse på at i eit normalår, så bidreg vindkraft frå nabolanda våre til å redusere kraftprisane i Noreg og til forsyningstryggleik. Regjeringa ønskjer å sikre både tilgang på kraft og gode handelssamband, seier han.

– Når vi er gjennom den akutte situasjonen vi står i no, vil vi vurdere korleis vi best kan gå fram overfor nabolanda våre og EU-kommisjonen om korleis vi saman handterer konsekvensane av energisituasjonen og energiomstillinga i Europa, gjentek Vik.

