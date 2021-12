innenriks

Romerikes Blad, som er i Amedia-konsernet, skriv at dette er beskjeden hackarane la igjen etter angrepet i Amedias serverar, omsett frå engelsk:

«Nettverket ditt har blitt brutt og alle data ble kryptert. Personopplysninger, økonomiske rapporter og viktige dokumenter er klare til å avsløres».

I tekstfila følgjer ei oppskrift for korleis løysepengane skal betalast. Amedia har opplyst at konsernet ikkje vil gå i dialog med hackarane, men at dei samarbeider med politiet.

