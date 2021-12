Fleire stader får godt rakettvêr nyttårsaftan

innenriks

Nyttårsrakettane er for mange høgdepunktet når det nye året blir ønskt velkomme, men ikkje alle stader speler vêrgudane på lag – for langt frå alle får godt rakettvêr.

Ifølgje vakthavande meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt ser Austlandet ut til å bli ein vêrvinnar nyttårsaftan. Her er det gode sjansar for skyfri himmel.

Men også fleire stader kan få oppleve ein fargesprakande raketthimmel.

– Det er òg store sjansar for at delar av Vestlandet kan få ganske bra vêr. Her kan det vere noko vind. Det er ikkje noko veldig, kanskje frisk bris. Men det skal jo ikkje så mykje til før det blir for mykje for å sende opp rakettar, seier Ovhed til NTB.

– Neppe noko rakettvêr

Bevegar ein seg nordover, blir det meir blanda vêr nyttårshelga. På kysten av Møre, Trøndelag og sør i Nordland ser det ut til at helga fører med seg ein del snøbyer.

Snøbyer ser det òg ut til å bli langs heile kyststrekninga frå Vesterålen, Troms og Finnmark.

– Særleg på kysten av Finnmark er det ein god del vind, så der blir det neppe noko rakettvêr, seier Ovhed.

– Men store delar av det nordlege Nordland og indre delar av Troms kan få ganske bra vêr.

Mykje regn på Vestlandet

Kva så med dagane før nyttårshelga? På Vestlandet kan ein førebu seg på nedbør. Mykje nedbør.

– Her kjem det skikkeleg med regn, opp mot 30–40 millimeter. Då snakkar vi regn og ikkje snø. Plussgradene går opp mot 1.000 meter, seier meteorologen.

Det vil ifølgje Meteorologisk institutt komme eit blaff av mildvêr i Sør-Noreg dei næraste dagane. Eller som meteorologane formulerer det på Twitter: Spriten i gradestokken kan stige ein god del nokre plassar.

Torsdag blir det venta ein del nedbør på Austlandet, då er det fare for underkjølt regn. Dermed blir alle som skal ferdast på vegane, bedne om å vere varsame.

– Også dei ytre delane av Møre og Romsdal kan få ein del regn i dagane før nyttårshelga, ifølgje Ovhed.

Periodar med snø i nord

Også for dei nordlege delane av landet er det venta byer, men dette kjem i hovudsak i form av snø.

Ifølgje meteorologen vil det jamt og trutt komme byer inn mot Finnmarkskysten – men det er òg eit nedbørsområde på veg opp gjennom Nordland.

– Så det blir ein del periodar også der med snø.

På Longyearbyen i Svalbard ser det ut til å bli opphald heile perioden fram til nyttårsaftan, med temperaturar på rundt 10–15 grader.

(©NPK)