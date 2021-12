Busspassasjerar vart låste inne og måtte vente i fleire timar

innenriks

Ifølgje NRK kom av dette at sjåføren hadde jobba over arbeidstida si og passasjerane måtte hentast av ein ny buss. Passasjerane vart låste inne utan tilgang til mat og drikke.

Det skal ha teke rundt tre timar frå testinga av passasjerane byrja til den var ferdig. To passasjerar testa positivt for covid-19, og dei vart henta ut av bussen. Bussjåføren skal deretter ha låst og forlate bussen fordi køyretida hennar var over.

– Vi fekk vite at det ville komme ein annan buss og hente oss, men ikkje noko om tidspunkt, seier Signe Vinther, ein av passasjerane, til NRK.

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy forklarer at dei som jobbar ved grensepasseringa, ikkje ønskte at passasjerane skulle bevege seg fritt rundt. Samtidig innrømmer ho at det var uheldig at dei reisande vart sitjande utan tilgang til mat og drikke – og selskapet vil sjå på om det hadde vore mogleg å ordne dette.

Vy Bus4you har i ettertid opplyst til Vinther at ho får refundert billetten og får ein tilgodelapp.

