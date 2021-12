Venstre langar ut mot raudt nivå i vidaregåande

innenriks

– Elevane taper med raudt nivå. Derfor er det uforståeleg at regjeringa går inn for å vidareføre det når sjølv FHI foreslår å gå til gult nivå, seier Raja i ei pressemelding.

– Eg kjenner elevar som gruer seg til ein ny vintermånad med raudt nivå. Eg er redd for at regjeringa ofrar ve og vel for desse elevane for eit smitteverntiltak som ikkje har fagleg grunnlag, seier han vidare.

Også tidlegare kunnskapsminister Guri Melby (V) langar ut mot regjeringa på Twitter.

– Kva skjedde med å prioritere barn og unge? spør ho.

Både FHI, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har tilrådd å gå frå raudt til gult nivå på grunn av vedvarande låg smitte blant 16-19-åringar.

Også barneombod Inga Bejer Engh er svært kritisk til avgjerda om å halde oppe raudt nivå i vidaregåande skular.

