Snøvêr på Austlandet – bilistar blir oppmoda til å køyre varsamt

Bilføraren i Moss blir meld til politiet og fråteken førarkortet etter å ha køyrt omtrent utan sikt gjennom frontruta.

– Politiet vart merksam på køyretøyet etter meldingar frå publikum om svært vinglete køyring, tvitrar Aust politidistrikt.

Vegtrafikksentralen Aust oppmodar folk på heile Austlandet til å køyre varsamt.

– Det snør jo framleis, alt av beredskap er ute, men i dag snør det igjen bak brøytebilane, seier trafikkoperatør Mette Brunæs ved Vegtrafikksentralen Aust til NRK tysdag morgon.

Det er i løpet av morgontimane meld om vogntog som har problem fleire stader, mellom anna på E6 i Skulleruddumpa, i Sarpsborg, Fredrikstad og Enebakk.

På E6 mot Oslo før Olavsgård har både ein lastebil og ein personbil hamna i trøbbel, 500 meter frå kvarandre.

– Trafikantar som skal ut og køyre no, må berekne god tid og ta høgd for at ting tek litt lengre tid i dag, Bilistar blir bedne om om å senke farten og køyre med god avstand til køyretøyet framfor seg, understrekar politiet.

