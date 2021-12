Schibsted aukar beredskapen etter Amedia-angrep

innenriks

– Vi sette omgåande datatryggingsteamet vårt i høgaste beredskap og har òg dialog med Amedia direkte om det som har skjedd, seier konserndirektør for data og teknologi i Schibsted, Sven Thaulow.

Han fortel at Schibsted òg tilbyr si hjelp til Amedia dersom dei skulle trenge det, men at det ser ut som Amedia akkurat no har kontroll på situasjonen.

Natt til tysdag vart fleire av Amedias sentrale datasystem sett ut av drift av eit dataangrep. Ingen av papiravisene deira vil bli gitt ut onsdag.

– Vi er ikkje bekymra for vår eigen tryggleik no, då vi har gått gjennom systema våre for å sjå etter tilsvarande truslar utan å finne nokon. Men trusselen om dataangrep er jo vedvarande, og vi kjenner veldig med kollegaene våre i Amedia, seier Thaulow.

