Regjeringa slår tilbake mot karantenekritikk frå skuletilsette

– Det er feil at lærarar vil sitje i fritidskarantene til langt utover våren slik Utdanningsforbundet hevdar. Regjeringa har vore tydeleg på at alle tilsette i barnehagar og skular skal prioriterast for oppfriskingsdose, seier statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet i ein e-post til NTB.

Han påpeikar at tilsette som har teke oppfriskingsdosen, vil ha unntak frå karantene på grunn av nærkontakt som skjer seinare enn ei veke etter siste dose.

Brei kritikk

Måndag kunngjorde regjeringa at tilsette i skular og barnehagar får unntak frå smittekarantene i arbeidstida frå 1. januar. Tilsette som har vore i nærkontakt med ein smitta, kan gå på jobb, men må teste seg på døgn tre og sju etter nærkontakten.

Ordninga blei møtt med tydeleg kritikk frå både Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund.

– Slik eg oppfattar dei nye reglane, er det sånn at lærarane og barnehagetilsette får fritak frå karantene i arbeidstida, men at dei skal vere i karantene på fritida. Med det kan vi få ein situasjon der dei er på jobb, men vil sitje i fritidskarantene langt utover våren, sa nestleiar Hege Valås i Utdanningsforbundet til NTB måndag kveld.

– Urimeleg og ulogisk

Valås seier at Utdanningsforbundet har stor forståing for ønsket til regjeringa om å halde skular og barnehagar opne.

– Regelen er likevel urimeleg og ulogisk fordi dei tilsette i skular og barnehagar kan vere nærkontaktar og tett på elevar og barn i barnehage kvar dag, men samtidig i fritidskarantene og då til dømes avskorne frå å hente sitt eige barn i barnehagen, seier han.

Norsk Lektorlag meiner karanteneunntaket er ei dårleg løysing og ber regjeringa revurdere.

– Vi har fått fleire sterke reaksjonar allereie no i kveld frå medlemmene våre, seier leiar Rita Helgesen i Norsk Lektorlag i ei fråsegn til NTB.

Fleire tredjedoser på veg

Også LO-forbundet Skolenes landsforbund er kritiske.

– Avgjerda betyr eigentleg at dei sender alle tilsette i skular og barnehagar ut der det er mykje smitte, utan smittevernutstyr, seier forbundsleiar Mette Johnsen Walker til NTB.

Hølleland i Kunnskapsdepartementet meiner mange tilsette uansett vil sleppe karantene fordi dei snart får oppfriskingsdosen med vaksine.

– Like over nyttår er det venta at det vil vere mange fleire tilsette som oppfyller krava for å kunne ta oppfriskingsdose, altså at det er gått minst 4,5 månad sidan dose 2. Anslag frå FHI er at 146.000 tilsette vil vere klare for vaksinasjon i veke 2, seier han.

