Redaktørforeininga svært bekymra over Amedia-angrep

innenriks

– Vi er særleg redd for at sensitivt materiale kan ha komme på avvegar, seier Nybø til NTB.

Ho seier det er for tidleg å svare på om dette kan vere eit angrep retta mot pressa i og for seg.

– Men det er jo eit spørsmål ein stiller seg når eit mediehus blir angripe, og det får såpass store følgjer. Når ingen Amedia-papiraviser blir publiserte onsdag, så er det i seg sjølv eit stort problem, seier ho, men gjentek at personopplysningar på avvegar førebels er den største bekymringa.

Nybø understrekar at etter det ho kjenner til, har Amedia-konsernet svært gode rutinar når det gjeld datatryggleik, til liks med dei fleste norske mediehus.

– For nokre år sidan var det openbert for lite kunnskap, men i dag er det ein heilt anna forståing for dette, seier Nybø.

Ho viser mellom anna til eit eige teknologiutval som er nedsett, og ein rettleiar om datatryggleik som vart gitt ut hausten 2020.

(©NPK)