NSM: Fleire angreip i jula trass åtvaringar

– Vi kjenner til saka, men vi må vise til Amedia, som handterer saka, seier senior kommunikasjonsrådgivar Fredrik Johnsen i NSM til NTB.

I slutten av november åtvara amerikanske FBI om at jula er ein periode der ein frykta fleire digitale angrep, mellom anna i form av utpressing og sabotasje. Dette gjaldt òg i Noreg.

– Vi var ute før jul og varsla om at julehøgtida er høgtid for dataangrep. Det har vore fleire angrep etter at vi gjekk ut med dette, seier Johnsen.

Ifølgje NSM var det ein sterk auke av cyberoperasjoner i november og desember. I tillegg til Amedia har mellom anna Nortura vorte utsett for eit alvorleg angrep etter at åtvaringa kom.

