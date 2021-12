Vidaregåande held fram på raudt nivå

innenriks

Det nasjonale tiltaksnivået fortset på gult nivå i barnehagar og grunnskular og raudt nivå på vidaregåande skular, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding.

Avgjerda kjem trass i råd frå både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å gå ned til gult nivå i vidaregåande når skulane opnar igjen etter nyttår.

Gult nivå i barnehagar og grunnskule og raudt nivå i vidaregåande betyr framleis nærvær og undervisning, men med krav til få nærkontaktar og avstand for dei eldste elevane.

Raudt nivå i vidaregåande inneber òg ein del digital undervisning.

I strid med råd

Kjerkol kjem i pressemeldinga ikkje med noka forklaring på kvifor regjeringa har valt å sjå bort frå dei faglege råda.

Den såkalla trafikklysmodellen skil mellom tre tiltaksnivå i skulen: grønt, gult og raudt.

«Når det gjelder det nasjonale røde tiltaksnivået i videregående skole, mener vi at dette ikke er nødvendig da det er svært lave smittetall i aldersgruppen 16–19 år», skriv Helsedirektoratet i si vurdering.

Folkehelseinstituttet påpeikar at smitten på vidaregåande skular har vore vedvarande låg. I tillegg er denne gruppa nyleg vaksinert med sin annan dose, og det er sannsynleg at dette bidreg til ein smittereduserande effekt, også mot omikron, blir det fastslått.

«Det er derfor ikke grunnlag for rødt tiltaksnivå nasjonalt», skriv FHI.

Karanteneunntak

I pressemeldinga frå Helse- og omsorgsdepartementet kjem det òg fram at tilsette i skular og barnehagar frå 1. januar 2022 får unntak frå smittekarantene i arbeidstida.

Tilsette som har vore i nærkontakt med ein smitta, kan dermed gå på jobb, men dei må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten.

Unntaket gjeld ikkje dersom den tilsette er i same husstand eller tilsvarande nær den som er smitta.

– Regjeringa er oppteken av at barn og unge skal få eit best mogleg tilbod, og at skular og barnehagar skal vere mest mogleg opne, seier Kjerkol.

FHI tilrådde eit slikt unntak for tilsette i skular og barnehagar 16. desember. Årsaka til tilrådinga var at FHI vil unngå stenging av skular og barnehagar i 2022.