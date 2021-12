Talet på vaksinestikk nesten halvert førre veke

innenriks

Av vaksinedosane som vart sette i veke 51, var 1.797 dose ein, 9.883 dose to og 150.636 dose tre. Nedgangen frå veke 50 var på 45 prosent, skriv NRK.

– Vi veit ikkje grunnen til nedgangen. Vi har stor forståing for at det har vore travelt for folk flest i tida før jul. No håpar vi at så mange som mogleg nyttar dei litt rolegare dagane i romjula til å få endå betre vern mot korona ved å ta vaksine, seier overlege Preben Aavitsland i FHI til statskanalen.

FHI hadde håpa å setje langt fleire vaksinar i løpet av denne tida. For å opne landet meinte dei at ein var heilt avhengige av å setje 700.000 vaksinedosar i veke 50 og 51.

Målsetjing

Det målet ser ikkje kommunane ut til å nå, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

– Det ligg an til eit betydeleg lågare tal. Så vi håpar at det blir vaksinert mange i veke 52, seier han.

Helsestyresmaktene fryktar at omikronbølgen skal føre til veldig mange smitta samtidig dei neste vekene, og dermed leggje eit auka press på eit allereie pressa helsevesen.

Vil få opp farten

Det er ein av grunnane til at FHI meiner det er viktig å få sett så mange boosterdoser som mogleg, så raskt som mogleg.

– Vi håpar at vi totalt sett kan ta igjen ein del av dei dosane vi ikkje har fått sett i desse to vekene på nyåret. Men då er det òg viktig at så mange som mogleg melder seg, seier Bukholm til avisa.

