Sterke reaksjonar mot karanteneunntak: – Urimeleg og ulogisk

– Slik eg oppfattar dei nye reglane er det slik at lærarane og barnehagetilsette får fritak frå karantene i arbeidstida, men at dei skal vere i karantene på fritida. Med det kan vi få ein situasjon der dei er på jobb, men vil sitje i fritidskarantene langt utover våren, seier Hege Valås, nestleiar i Utdanningsforbundet, til NTB.

Tilsette i skular og barnehagar som har vore i nærkontakt med ein smitta, kan gå på jobb, men må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten, melde Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding måndag.

Valås seier at Utdanningsforbundet har stor forståing for ønsket til regjeringa om å halde skular og barnehagar opne, noko som er bakgrunnen for karanteneunntaket.

– Urimeleg og ulogisk

– Regelen er likevel urimeleg og ulogisk fordi dei tilsette i skular og barnehagar kan vere nærkontaktar og tett på elevar og barn i barnehage kvar dag, men samtidig i fritidskarantene og då til dømes avskore frå å hente sitt eige barn i barnehagen, seier Valås.

Utdanningsforbundet ser for seg ein situasjon der dei tilsette kan hamne i fritidskarantene på nytt og på nytt utover våren, medan dei framleis går på jobb og blir utsett for smitte.

– Vi har forståing for at alt skal haldast opna. Men då bør det anten vere karantene over heile linja, eller karanteneunntak for både jobb og fritid, slår Valås fast.

Vil heller ha raudt nivå

– Avgjerda betyr eigentleg at dei sender alle tilsette i skular og barnehagar ut der det er mykje smitte, utan smittevernutstyr, seier forbundsleiar i Skolenes landsforbund Mette Johnsen Walker til NTB.

Også dei er misfornøgde med vedtaket til regjeringa. Walker fortel at medlemmene deira er meir bekymra for å bli smitta på arbeidsplassen enn på fritida.

– Regjeringa bør køyre på raudt nivå til dei får kontroll på smitten, i alle fall inntil nok personell får ein oppfriskingsdose av vaksinen, seier Walker.

