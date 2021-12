Skule- og barnehagetilsette får karanteneunntak i arbeidstida

innenriks

Tilsette som har vore i nærkontakt med ein smitta, kan gå på jobb, men må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten, skriv Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding.

Unntaket gjeld ikkje dersom den tilsette er i same husstand eller tilsvarande nær den som er smitta.

– Regjeringa er oppteken av at barn og unge skal få eit best mogleg tilbod, og at skular og barnehagar skal vere mest mogleg opne, seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldinga.

Folkehelseinstituttet tilrådde eit slik unntak for tilsette i skular og barnehagar 16. desember. Årsaka til tilrådinga var at FHI vil unngå stenging av skular og barnehagar òg i 2022.

Barn under 18 år er i dag halde unna smittekarantene viss dei er nærkontaktar til andre enn husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære. Det blir tilrådd at dei testar seg på dag 3 og 7. Regjeringa har bestemt at dette unntaket òg skal gjelde elevar i vidaregåande skule som har fylt 18 år.