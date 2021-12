Russland skjerpar straffa for prisvinnande historikar

innenriks

Ein russisk domstol forlengde måndag fengselsstraffa til den prominente historikaren frå 13 til 15 år.

Dmitirev er dømd for overgrep, men tilhengjarane meiner saka mot han er fabrikkert for å straffe historikaren for arbeidet han har gjort med massegraver.

64-åringen har oppdaga og dokumentert ei massegrav nordvest i Russland med tusenvis av lik frå regjeringstida til Josef Stalin.

I fjor vart Dmitriev dømd til 13 år i fengsel på bakgrunn av ei omstridd skulding om overgrep mot barn. I desember bad aktor om at straffa skulle utvidast med to år.

Tidlegare i år vart historikaren tildelt Sakharov Frihetspris for 2021.

(©NPK)