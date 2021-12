Oljefondssjefen: – Verdiane kjem til å gå nedover ein periode

innenriks

– Fondet har gått opp i 25 år. Det vil ikkje halde sånn fram dei neste 25. No er vi i ein situasjon der rentene er rekordlåge og aksjemarknaden er rekordhøgt. Så herfrå og ut vil det sjå annleis ut, seier Nicolai Tangen til NRK.

Tangen seier at inflasjonen fører til at renta går opp på sikt, og at det kan vere negativt for både obligasjonsmarknaden og aksjemarknaden samtidig.

– Det er ein situasjon vi ikkje har sett før, seier han.

Oljefondssjefen seier at han er sikker på at det vil komme ein nedgang.

– Eg er heilt sikker på at verdiane kjem til å gå nedover ein periode. Det veit alle som driv med investeringar. Etter nokre gode år, kjem nokre vanskelege år. Det kan ein vere merksam på, seier han.

