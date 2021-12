Nortura melder dataangrep

innenriks

– Vi har no meldt forholdet og er glade for at politiet prioriterer etterforskinga av slik alvorleg datakriminalitet. Vi prioriterer å rette opp igjen tilnærma normal produksjon raskast mogleg, seier konserndirektør for berekraft og kommunikasjon Kjell S. Rakkas i Nortura til Nationen.

Etter dataangrepet førre veke, stengde selskapet ned IT-system og fjerna internettilgang på lokasjonane sine for å minimere mogleg skade på system og operasjonar.

Tryggingsekspertar analyserer no serverar for å finne og fjerne virus frå systema til selskapet.

Dataangrepet har ført til redusert aktivitet ved fleire av fabrikkane til selskapet, i tillegg til at varer ikkje blir ekspederte. Nortura opplyser at det førebels ikkje blir henting av storfe, småfe og svin som normalt.

Henting, slakting og skjering av kylling og kalkun vil halde fram som vanleg.

