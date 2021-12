Elevorganisasjonen om framleis raudt nivå i vidaregåande skular: – Merkeleg

innenriks

– Det er viktig at vi følgjer helsefaglege råd samtidig som vi skjermar barn og unge, og når dette er ein klar strategi frå regjeringa, synest vi det er veldig merkeleg at dei ikkje legg opp til at vi kan vere så mykje på skulen som mogleg, seier EO-leiar Edvard Botterli Udnes til NTB.

Måndag opplyste Helse- og omsorgsdepartementet at det nasjonale tiltaksnivået fortset på gult nivå i barnehagar og grunnskular og raudt nivå på vidaregåande skular.

Avgjerda kjem trass i faglege råd frå både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å gå frå raudt til gult nivå òg i vidaregåande skule etter jul.

– Det skal ikkje vere lett å stengje ned skulane, og når ein får råd om at vi kan opne opp meir, bør ein ivrig følgje dei. Vi forventar at regjeringa endrar dette ved første høve, seier Udnes.

