«Kvelden før kvelden» mista nesten 140.000 sjåarar

innenriks

«Kvelden før kvelden»med Marte Stokstad og Mikkel Niva som programleiarar hadde eit samla sjåartal på 1,113 millionar, skriv Kampanje.

Flest følgde med då «Grevinnen og hovmesteren» vart sendt. Den tradisjonsrike TV-sketsjen samla 1,6 millionar sjåarar.

Trass i nedgang i årets sjåartal, er tala for «Kvelden før kvelden» betre enn for to år sidan. Då samla programmet 1,066 millionar sjåarar.

– Sjåartala viser jo at jula òg er TV-tid, og kanskje spesielt vesle julaftan. Marte og Mikkel laga openbert førjulsstemning veldig mange sette pris på, og over 1,1 millionar sjåarar på ei så lang sending er fantastisk, seier NRKs underhaldningssjef Charlo Halvorsen til Kampanje.

På julaftan følgde flest med på NRK då «Tre nøtter til Askepott» vart sende, med 827.000 sjåarar, følgd av «Donald Duck og vennene hans» og «Julemorgen» med 700.000 sjåarar.

(©NPK)