Stortinget bad om straumtiltak i februar

innenriks

I eit vedtak frå 23. februar bad Stortinget om at regjeringa omgåande skulle «foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med ekstraordinært høye strømutgifter og raskt komme tilbake til Stortinget på egnet måte», melder NRK.

Vel éin månad seinare svarte dåverande finansminister Jan Tore Sanner (H) at det ikkje var behov for ytterlegare strakstiltak for å avhjelpe situasjonen.

– Hadde dei gjort jobben sin i vår, ville vi no ha møtt straumkrisa med ein heil meny med straumtiltak vi kunne sett i verk, seier Senterpartiets Geir Pollestad. Han meiner det var ei openberr feilvurdering.

Nikolai Astrup, Høgres representant i energi- og miljøkomiteen, meiner likevel at det ikkje var noko i februar som tilsa at situasjonen skulle utvikle seg slik han har gjort.

– Det var ikkje grunnlag for å fremje ekstraordinære tiltak når det var forventa at den gjennomsnittlege straumprisen ville vere 35 øre per kWh for 2021. Det trur eg alle ser, seier han.

(©NPK)