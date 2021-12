SMB varslar mogleg massesøksmål mot staten

innenriks

SMB Norge har sendt eit brev til regjeringa ved statsministeren, finansministeren, næringsministeren og helse- og omsorgsministeren, skriv E24.

– Mange har etterlyst innsyn i avgjerdsgrunnlaget bak skjenkjestoppen og ikkje fått det. Det ber vi i SMB Norge no formelt om med dette brevet. Endå ein gong er det nokre bransjar pandemitiltaka går veldig hardt ut over, seier Jørund Rytman, administrerande direktør i SMB Norge.

Søksmål

SMB Norge vurderer massesøksmål mot styresmaktene for uforskyldt bortfall av inntekter dersom ikkje regjeringa kan vise eit godt avgjerdsgrunnlag.

Rytman fortel at han dei siste dagane har vore i møte med advokatar, både interne og eksterne. SMB Norge synest det er svært problematisk at ein ikkje får innsikt i kva vurderingar regjeringa har gjort av proporsjonaliteten til tiltaka.

– Alle som er ramma, kjenner seg rettslause. Pandemien har vore der i nesten to år, og vi ser at det er større fortviling no enn då pandemien først trefte landet. Vi kan ikkje vente på endå ein koronakommisjon, dette er akutt, seier Rytman.

Tøffe tiltak

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet seier at dei forstår at tiltaka var ein tøff beskjed for ein del næringar.

– Vi meiner det er nødvendig fordi folk passar mindre på seg sjølv og andre dess meir alkohol dei drikk. I den alvorlege situasjonen vi er i no, er det nødvendig med tiltak for å redusere mobilitet og kontakt i befolkninga, seier han til E24.

Han seier at regjeringa gjer det dei kan for å unngå ei ny nedstenging og viser til at det dei siste to vekene har vorte lagt fram ei rekkje tiltak for å halde økonomien i gang og tryggje arbeidsplassane.

SMB Norge har bede regjeringa svare innan fjorten dagar.

(©NPK)