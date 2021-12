Reineigarar i Finnmark fryktar at opptil 200 dyr kan vere tekne av ulv

innenriks

Ifølgje NRK Troms og Finnmark har ulven jakta på tamreinflokkane i Pasvik i Aust-Finnmark dei siste månadene.

Hittil er det funne i alt ti reinkadaver som er dokumenterte tekne av ulven sidan slutten av november. I tillegg kjem eit par kadaver som er så oppetne at det ikkje er mogleg å seie noko om korleis dei døydde, seier rovviltansvarlege Magne Asheim i Statens naturoppsyn i Finnmark.

Asheim vil overfor rikskringkastaren ikkje spekulere på kor mange rein som eigentleg er tekne.

– Mange av kadavera er ganske mykje etne på. Det er eit bra teikn. Men somme er ikkje etne på i det heile, seier Asheim.

Gaute Hallen, som har leidd jakta sidan det vart gitt fellingsløyve 3. desember, seier ulven har fått vere lenge åleine med reinen på vinterbeitet utan at jegerane har hatt høve til å vere der.

– At han har teke to om dagen, er heilt garantert. Eg blir ikkje forferda om det viser seg at ulven har teke 200 vaksne dyr, men det er jo berre eit overslag, seier han til NRK.

