innenriks

Statsadvokat Silje Alsaker Solheim var aktor under straffesaka mot 21-åringen i Hordaland tingrett som vart avslutta 10. desember.

I ei pressemelding torsdag seier ho at dommen blir anka.

– Påtalemakta meiner tingretten har bedømt bevisa feilaktig når han har komme til at drapet ikkje vart gjort med overlegg og når han har frifunne tiltalte for likskjending, subsidiært valdtekt. Dette er bakgrunnen for anken frå påtalemakta, som er vedteken av Riksadvokaten, seier Alsaker Solheim.

