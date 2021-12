Oslo Børs runda av før jul med oppgang

innenriks

Oppgang vart det òg i oljeprisen. Ved stengjetid klokka 16.30 gjekk eitt fat nordsjøolje i snitt for 75,42 dollar fatet, ein oppgang på 0,17 prosent det siste døgnet.

Det var likevel ikkje nok til å hjelpe dei to oljegigantane Equinor og Aker BP, som begge enda med fall på høvesvis 1,02 og 3,61 prosent.

Ein god dag for Norsk Hydro (+2,43 prosent), Yara (+3,73 prosent), DNB (+0,61 prosent), Telenor (+1,06 prosent) og Kahoot (+3,55 prosent) bidrog på si side til å dra børsen opp.

Mest markant var oppgangen for Quantafuel, som klatra 12,94 prosent etter at eit av anlegga deira kom tilbake i produksjon. Farmasiselskapet Navamedic steig også markant (+9,84 prosent) etter å ha varsla omsetningsvekst på 30 prosent i 2021 sett under eitt, skriv E24.

Dagen var òg positiv på dei tonegivande børsane elles i Europa. Dax-indeksen i Frankfurt steig 0,95 prosent, CAC 40 i Paris steig 0,89 prosent og FTSE 100-indeksen i London steig 0,47 prosent.

(©NPK)