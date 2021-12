Nytt covid-19-legemiddel skal takast i bruk i Noreg – skal ikkje erstatte vaksine

innenriks

Legemiddelet er mest aktuelt for pasientar med høg alder eller underliggjande sjukdommar, som diabetes, kols eller hjartesvikt, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NRK.

– Ein del spesialistar er redde for at dette skal bli eit slags alternativ til vaksinar, at folk som ikkje vil ta vaksinar, seier «eg vil heller ha desse legemidla». Legemidla vil jo verke ei stund, men vi har byrja å sjå allereie at ein del pasientar, når dei har fått desse legemidla, blir resistente, og at viruset forandrar seg. Så det er veldig mykje ein må passe på her, altså, seier Madsen.

Tidleg behandling av covid-19 kan vere eit viktig tiltak for å hindre at sårbare pasientar utviklar alvorleg sjukdom.

– Det er inngått ein innkjøpsavtale mellom GSK og Helse sør-aust, og dei første dosane sotrovimab har denne veka komme til Noreg, opplyser legemiddelselskapet GSK i ei pressemelding.

Legemiddelstyresmaktene i EU innvilga nyleg marknadsføringsløyve for legemiddelet for tidleg behandling av covid-19. Basert på denne godkjenninga, er det òg gitt norsk marknadsføringsløyve, heiter det vidare.

(©NPK)