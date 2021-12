Mann dømd til 13 års fengsel for Bjørndal-drap

innenriks

Politiet fann Ramilem Kamal død etter forbløding då dei tok seg inn i leilegheita hennar på Bjørndal i Oslo 6. februar 2019.

Seinare same kveld vart mannen som no er dømd for drapet, arrestert på ein buss i Ski utanfor Oslo.

Han erkjende dei faktiske forholda, men nekta straffskuld.

Det var sentralt under ankesaka om den 42 år gamle mannen var strafferettsleg tilrekneleg etter dei nye lovkrava som vart innførte i fjor haust.

Advokat Mette Yvonne Larsen bad om frifinning, og at klienten hennar blir overført til tvunge psykisk helsevern.

Rettspsykiatrane konkluderte likevel med at tiltalte var tilrekneleg.