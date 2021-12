Helse Bergen blir kritisert for å ha skrive ut ruspasientar då Noreg stengde ned

innenriks

Statsforvaltaren i Vestland oppretta tilsynssak med utgangspunkt i oppfølginga som vart gitt til ruspasientar som fekk avslutta behandlinga si mellom 12. og 17. mars i fjor, skriv Bergens Tidende.

I rapporten sin konkluderer Helse Bergen mellom anna med at utskrivingane var forsvarlege.

– Vi finn ikkje noka god grunngiving for at utskrivingane var forsvarlege. Vi klarer ikkje sjå kvifor dei landar på denne konklusjonen, seier fylkeslege Sjur Lehmann.

Til NRK seier direktør Eivind Hansen i Helse Bergen at han ikkje har rokke å lese tilsynsrapporten, men at den skal følgjast opp. Han understrekar at situasjonen var spesiell, men at sjølv raske vurderingar skal vere forsvarlege.

– For dei det gjaldt, både pasientar og pårørande, er det alltid å beklage når vi har sett dei i ein vanskeleg situasjon under pandemien, seier direktøren.

