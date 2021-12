Fleire organisasjonar ber om mellombels stans i felling av ulvar

innenriks

Klima- og miljødepartementet har stått fast ved vedtaket til rovviltnemndene om felling av 25 ulvar i fire revir.

Kravet om mellombels åtgjerd blir fremja for Oslo tingrett, opplyser NOAH – for dyrs rettar til NTB.

Dei tre organisasjonane omtaler det som sterkt kritikkverdig at departementet ikkje ventar på utfallet av NOAHs søksmål mot staten for vedtaket i 2019 om felling av ulv i Letjenna-reviret mellom Elverum og Åmot.

For retten i juni

I Oslo tingrett fekk NOAH medhald, men staten har anka dommen.

– NOAHs sak kjem opp i lagmannsretten i juni. Per no er meininga til retten at Letjenna-vedtaket var ulovleg og ikkje oppfylte kravet til at det skal vere svært høg terskel for å skyte kritisk trua ulv innanfor sona der dei tvert imot skal vere prioriterte, seier leiar Siri Martinsen i NOAH.

– Vi kan ikkje ha ei forvaltning som balanserer på ein knivsegg når det gjeld til kva som er lovleg, og der trua dyr blir skotne etter vedtak som risikerer å bryte lova, legg ho til.

Reagerer på talet

Ei såkalla mellombels åtgjerd inneber at den som avgjerda rettar seg mot, må la vere å gjere noko medan ei meir omfattande rettssak om temaet.

Organisasjonane reagerer på at det samla talet på ulvar innanfor sona er 25 dyr – og meiner det er ein svært stor del av det totale registrerte ulvetalet.

– Den siste statusmeldinga for ulv i Noreg som vart publisert for få dagar sidan, viser at det berre er 34–38 ulvar som er påviste utelukkande i Noreg, medan 22–25 ulvar er påviste på begge sider av riksgrensa. Dette er katastrofalt få individ, seier dagleg leiar Alette Sandvik i Foreningen Våre Rovdyr.

Bestandsmål

Avgjerda om felling av 25 ulvar vart kjend onsdag.

– Ut frå omsynet om å forvalte bestanden i tråd med bestandsmålet, er rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulverevira Hornmoen, Bograngen og Rømskog oppretthalde, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i ei pressemelding.

Det blir òg opna for felling av dei ulvane som er att i Slettås-reviret.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) vektla at ulvebestanden gjennom fleire år har lege over det bestandsmålet som Stortinget har fastsett.

– Vi ønskjer å forvalte i tråd med dei bestandsmåla Stortinget har vedteke. Det er viktig for tilliten til forvaltninga og for folk som opplever dei belastningane det kan gi å ha ulv i nærområdet, sa ho.

