Dyrevernorganisasjonar kjempar mot klokka for å stanse ulvejakta

Klima- og miljødepartementet vedtok onsdag å halde oppe vedtaket til rovviltnemndene om felling av 25 ulvar i fire revir, berre vel ei veke før ulvejakta innanfor ulvesona startar.

Dei tre dyrevernorganisasjonane håpar på å få på plass ei mellombels åtgjerd som stansar ulvejakta innan den tid, men fekk vedtaket først i natt.

– Dette er jo eit dilemma. Vedtaket kjem så tett inn på jakta at vi ikkje har noka reell moglegheit til å få prøvd det rettsleg, seier leiar Siri Martinsen i NOAH til NTB.

Saman med WWF og Foreningen Våre Rovdyr har dei engasjert advokatfirmaet Arntzen de Besche til å levere kravet om ein mellombels stans i ulvejakta.

– Vi har ein plan om at dette skal gå. Vi leverer så fort som mogleg, men vedtaket kom jo i natt, og det gir dårleg tid for retten. Vi reknar med å levere åtgjerda seinast måndag, sa Martinsen vesle julaftan.

Viser til tingrettsdom

Håpet er at tingretten skal rekke å behandle kravet i romjula.

Organisasjonane meiner jakta er ulovleg, og at styresmaktene har brukt den same argumentasjonen for dette fellingsløyvet som dei brukte i samband med vedtaket i 2019 om felling av ulv i Letjenna-reviret mellom Elverum og Åmot.

I Oslo tingrett fekk dyrevernorganisasjonane medhald i at vedtaket frå 2019 var ugyldig, men staten har anka dommen. Målet med åtgjerda er å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandla ankesaka om Letjenna-vedtaket.

– Vi håpar at retten skal kunne ta dette opp sidan det er ei viktig sak og ein kritisk trua art. Det er gjort eit historisk kontroversielt vedtak. Akkurat no er rettsoppfatninga at Letjenna-vedtaket var ulovleg og ikkje oppfylte kravet om at det skal vere svært høg terskel for å skyte kritisk trua ulv innanfor sona, der dei tvert imot skal vere prioriterte. Og her har ein brukt akkurat same grunngivinga, seier Martinsen.

Bondelaget: Lovleg

Norges Bondelag, som representerer mange av nærmiljøa som er ramma av ulv, meiner ei avlysing av ulvejakta kan få fatale konsekvensar for desse.

– Vår oppfatning er klar på at lova gir heimel for felling, og at dette er i tråd med naturvernlova, Bernkonvensjonen og ulveforliket i Stortinget. Vi forventar at lisensjakta blir halden oppe. Viss ho blir stoppa, ville det vore svært alvorleg for mange lokalmiljø og beitedyr, seier rovviltansvarleg Erling Aas-Eng i styret i Norges Bondelag.

Ifølgje Aas-Eng har talet på sau på utmarksbeite i Innlandet vorte redusert med over 50 prosent i åra 2000 til 2014.

– Sauen er på det næraste borte der, og ved avlysing av lisensjakta blir det nærast umogleg å drive med beitedyr, seier Aas-Eng.

Han fryktar at ulven skal reprodusere seg i kraftig fart dersom det ikkje blir felling.

– Reproduksjonsevna til ulven er kraftig, og konsekvensane av ei avlysing av lisensjakta kan bli fatale. Vi kan ikkje gå laus på det sjuande året med ein ulvebestand som er større enn bestandsmålet, meiner han.

