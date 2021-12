550.000 Telenor-kundar utan tilgang på TV 2-kanalar ved inngangen til julehøgtida

innenriks

Dialogen har halde fram dei siste dagane, men utan at det har vorte noka semje. Det opplyser TV 2 i ein e-post til NTB.

– Vi er fortvila over situasjonen. Vi skulle veldig gjerne ha signert ein ny avtale før jul, slik at sjåarane kunne fått tilbake kanalane våre. Sjåarane har ikkje noka skuld i dette. Samtidig taper vi store summar kvar einaste dag. Så det må ikkje herske nokon tvil om at TV 2 verkeleg ønskjer å komme fram til ei løysing, seier kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand i TV 2.

Ho seier at TV 2 er villige til å forhandle gjennom julehøgtida.

– Men då kan ikkje Telenor halde fram med å gi pristilbod som i realiteten er mykje lågare enn det alle andre betaler for TV 2-kanalane, seier Willand.

– Leie oss

Også Telenor seier dei beklagar situasjonen overfor kundane.

– Trass omfattande forhandlingar har ikkje Telenor og TV 2 vorte samde om ein ny avtale, og vi står framleis utan rettar til å vise kanalar og innhald frå TV 2. Vi er svært leie oss for at denne situasjonen går ut over kundane våre. No er det mange som byrjar å bli utolmodige, og det forstår vi godt, seier informasjonssjef Amalie Knudsen i ein e-post til NTB.

Dei er likevel heilt usamde med TV 2 i at tilboda dei har komme med, er urimelege.

Villige til å betale meir enn før

– Telenor er villig til å betale mykje meir til TV 2 enn før for ein langsiktig avtale som gir meirverdi til kundane og støttar opp om dei auka innhaldskostnadene til TV 2. TV 2 har ikkje akseptert våre tilbod, sjølv om desse er på opptil totalt 70 prosent meir enn det vi har betalt TV 2 tidlegare, seier Knudsen.

Ho seier at også Telenor er villig til å halde fram dialogen.

– For å komme i mål til jul har vi gitt TV 2 eit nytt tilbod som svarer til ei kraftig auka investering på dagens innhald. Vi i Telenor er innstilte på å halde fram dialogen med TV 2.

