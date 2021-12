Vegvesenet meldt til politiet for dårleg vedlikehald av E6

innenriks

NRK skriv at fleire lastebilsjåførar har slått alarm om forholda på E6. Sjåfør Geir Ove Bakke i Slåttøy transport har levert inn ei melding til politiet etter ei hending på glatta.

– Vi kan ikkje ha det sånn, og krev svar på kva som har skjedd. Her var det ikkje noko som minte om verken sand eller salt. Det er forferdeleg, for det er her folk ferdast, seier Bakke.

Roar Melum, regionsjef i Noregs Lastebileierforbund (NLF) i Trøndelag, seier at Vegvesenet har opptredd grovt aktlaust ved fleire hendingar i regionen. Han meiner liv og helse står på spel.

Avdelingsdirektør Ruth Helene Myklebust i Statens vegvesen seier ho forstår frustrasjonen til sjåførane.

– Eg ønskjer ikkje å føre ein dialog med NLF gjennom media rundt dette. Entreprenørane våre er òg representerte i NLFs medlemsmasse. Vi må prøve å finne gode løysingar gjennom direkte dialog, noko vi har intensjon om å ha, seier ho.

