Utelivsgigantar trekkjer alle permisjonsvarsel

Noho står bak ei rekkje utestader i Oslo, som Kulturhuset, Youngs og Oslo Camping. Førre veke sende selskapet ut permisjonsvarsel til alle dei 650 tilsette. No er dette trekt tilbake, skriv Dagens Næringsliv.

Til E24 opplyser Noho-sjef Karl-Henning Svendsen at dei menneskelege faktorane vog tyngre enn dei økonomiske.

– Vi har vektlagt at dei tilsette skal få feire jul og kjenne seg trygge på at dei har ein jobb å komme tilbake til når ferien er over, seier Noho-sjef Karl-Henning Svendsen.

Også Fursetgruppen har bestemt seg for å ta dei tilsette tilbake.

– Det vil seie rundt 350 tilsette som har fått permisjonsvarsel. Vi gjorde dette for 15 minutt sidan, seier Gøran Sæther administrerande direktør i Fursetgruppen til avisa.

Fursetgruppen eig mellom anna Grand Café og Lofoten Fiskerestaurant i Oslo.

