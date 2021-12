Straumprisen fell vesle julaftan

innenriks

Etter at det tysdag vart sett ny norsk prisrekord i Søraust- og Sørvest-Noreg med ein døgnpris på 3,95 kroner per kWh, har prisen sokke, viser tal frå straumbørsen Nord Pool.

Onsdag er døgnprisen i Søraust-, Sørvest- og Vest-Noreg nede i 2,61 kroner per kWh, medan han i same område fall til 2,46 kroner per kWh torsdag.

Det er framleis store variasjonar mellom regionar og tidspunkt, men i kroner og øre er variasjonane mykje mindre enn tidlegare i veka.

Torsdag blir maksprisen 3,22 kroner, medan maksprisen tysdag var 6,12 kroner – noko som svarte til 8,22 kroner kilowattimen inkludert nettleige og avgifter. I Midt- og Nord-Noreg blir snittprisen for straum 0,39 kroner torsdag.

(©NPK)