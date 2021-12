Smittetala i Bergen går ned

innenriks

Onsdag er det registrert 258 nye smitta i Bergen. Det er 31 færre tilfelle enn onsdag førre veke, opplyser kommunen.

Den siste veka har gjennomsnittleg smittetal i Bergen vorte redusert med 24 prosent.

– Viss dette held fram, blir det på mange måtar julegåva frå bergensarane til seg sjølv, at vi no kanskje får ei jul med lågare smittetrykk enn det vi elles risikerte å ha, seier Voltersvik, som påpeikar at situasjonen for helsevesenet framleis er krevjande.

Totalt er 17 personar innlagde med covid-19 i Helse Bergen. Av dei får seks personar intensivbehandling.

(©NPK)