Sjukehuset i Stavanger må utsetje 200 operasjonar i veka

– Det er frykteleg, men vi har ikkje noko val, seier klinikksjef Geir Lende ved SUS til Stavanger Aftenblad om utsetjingane.

Lende seier at smitten har nådd rekordnivå i regionen, og at talet på innlagde òg har nådd ein topp. Klinikksjefen ber om at alle lèt seg vaksinere. Onsdag er det 21 innlagde koronapasientar ved sjukehuset, fem færre enn dagen før.

Avdelingssjef Marit Halonen Christiansen ved kvinneklinikken på sjukehuset opplyser at det blir oppretta eigen pandemipost for gravide.

– Nokre gravide er koronasmitta, men ikkje så veldig sjuke. Dei kvinnene som blir innlagde på pandemiposten, er dei som uansett ville ha komme på sjukehus fordi dei skal føde, seier Christiansen.

