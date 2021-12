Romania ønskjer å kjøpe norske F16-fly

innenriks

– F16-flya har tent Forsvaret og nasjonen i over 40 år fram til dei no blir erstatta med F35. Eg er veldig fornøgd med at det no er Romania, ein Nato-alliert, som ønskjer å kjøpe 32 norske F16-fly frå oss, seier forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp).

Det var i 2019 Forsvarsdepartementet gav Forsvarsmateriell i oppdrag å avhende F16-systemet innanfor gjeldande regelverk.

– Prosessen for sal av denne typen militærmateriell til andre nasjonar er omfattande, og det har i tillegg vore fleire aktørar i marknaden, seier direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell.

Forsvarsmateriell vil no gå i gang med å detaljere og ferdigstille kontrakten mellom nasjonane. Før flya blir overleverte til Romania, skal dei etter planen gjennom vedlikehald. Etter planen skal dei første flya leverast i 2023 og dei siste i 2024.

