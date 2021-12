Private bedrifter står klare til å vaksinere

innenriks

I ei pressemelding opplyser næringslivsorganisasjonen at dei har kontakta alle statsforvaltarane og formidla at dei har ledig kapasitet.

– NHO og NHO Service og Handel har sendt innspel til alle statsforvaltarane med klar oppmoding om å ta i bruk den ledige kapasiteten som dei private helse- og velferdsbedriftene har, seier administrerande direktør Anne-Cecile Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Ho seier dei private innan helse- og omsorgsbransjen tek helsedirektør Bjørn Guldvog på alvor når han seier at tilgangen til helsepersonell er utfordrande i den smittesituasjonen Noreg står i.

– Det er ingen grunn til at vi skal la vere å bruke private helse- og omsorgsverksemder dersom det finst ledig kapasitet. Mange av bedriftene våre kan stå klare. Vi har lang tradisjon for samarbeid i velferdssamfunnet vårt. Dette kan òg vere med å løyse oppgåvene samfunnet vårt no har behov for, seier Kaltenborn.

Ho meiner bedriftshelsetenesta bør få lov til å vaksinere på arbeidsplassane.

– Utfordringa no er ikkje mangel på vaksinar, men mangel på kompetent personell som kan setje vaksinane, seier Kaltenborn.

