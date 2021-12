Oslo kommune doblar overtidsbetalinga for sjukepleiarar og lærarar

innenriks

– Vi håpar at dette vil vere ein ekstra motivasjon. Vi meir enn doblar overtidsbetalinga og utvidar tilgangen til å bruke overtid, mest mogleg på frivillig basis, seier finansbyråd Einar Wilhelmsen i ei pressemelding.

Avtalen gjeld frå 22. desember og ut april 2022.

Bakgrunnen for avtalen er behovet for å mobilisere arbeidskraft for å sikre nok personell og nødvendige og forsvarlege tenester under pandemien. Mange tilsette har stått i ein krevjande arbeidssituasjon lenge på grunn av pandemien, og fleire sektorar slit med høgt sjukefråvær.

Desse verksemdene er omfatta av avtalen: utdanningsetaten, barne- og familieetaten, velferdsetaten, helseetaten, sjukeheimsetaten og bydelane.

