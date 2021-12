Lederne: Heimekontor gir auka straumutgifter

innenriks

Den auka bruken av heimekontor under pandemien, og særleg den siste tida med svært høge straumprisar, fører til at arbeidstakarane får større straumrekningar enn dei ville fått i ein normalsituasjon, meiner Lederne.

Lederne er ein partipolitisk uavhengig organisasjon for leiarar, teknikarar og merkantilt tilsette i norsk arbeidsliv.

– Det er uforsvarleg at arbeidsgivarane og styresmaktene skyv rekninga over på dei tilsette, seier forbundsleiar Audun Ingvartsen.

Han viser til at pålagt heimekontor medfører åtte timar meir «aktivt straumbruk», samanlikna med når ein jobbar på den vanlege fysiske arbeidsplassen sin.

– Det er blodig urettferdig at det er vanlege folk som skal sitje igjen med svarteper som følgje av dei to krisene som rammar samtidig. Her er det openbert at det må komme ei betre form for kompensasjon for dei som no uforskyldt får skyhøge straumrekningar, seier han.

Han meiner at den førebelse kompensasjonsordninga for straumkundar er for låg og må forbetrast kraftig for alle, og at arbeidstakarar som har pålagt heimekontor må bli eit element i forbetringa av støtteordningane.

