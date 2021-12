Kunnskapsministeren oppmodar tilsette i skular og barnehagar til å vaksinere seg

innenriks

Med oppfriskingsdose får ein unntak frå karantene, skriv Kunnskapsdepartementet til NTB.

– Vi treng at dei tilsette er friske og på jobb med godt vern mot alvorleg sjukdom, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Mange kommunar tilbyr drop-in eller har eigne dagar der tilsette i skule og barnehage kan ta «booster»-dosen, ifølgje Brenna.

Alle som har fått oppfriskingsdose med koronavaksine for over ei veke sidan, får unntak frå smittekarantenen. Er ein husstandsmedlem eller tilsvarande nær må ein også teste seg kvar dag med sjølvtest eller antigen hurtigtest eller annankvar dag med PCR-test i sju døgn for å bli få unntak frå smittekarantenen.

Det vart gitt over 18.000 oppfriskingsdosar førre veke. 31.000 tilsette i barnehagar og skular oppfyller krava for å få ein tredje dose. Det talet er venta å vekse til 146.000 i veke to 2020.

