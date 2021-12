Framleis låge torskekvotar i 2022

innenriks

Den disponible kvoten for norske fartøy er sett til 1.870 tonn i Nordsjøen og 61 tonn i Skagerrak, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– Erfaringane frå 2020 og 2021 gjer no at vi opnar opp for eit avgrensa direktefiske i Nordsjøen frå årets start. Dersom utviklinga i fisket tilseier det, vil vi vurdere om maksimalkvotane kan aukast i løpet av året, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Fartøy som har tilgang til å delta i lukka gruppe og fartøy som er under 15 meter, kan fiske 5 tonn, fartøy mellom 15–21 meter kan fiske 10 tonn, og fartøy over 21 meter kan fiske 20 tonn. Fartøy i open gruppe kan fiske og lande 2 tonn torsk ved årets start.

– Eg har forståing for at 2022 blir eit nytt krevjande år for norske fiskarar, men det er dessverre nødvendig med låge kvotar og stengde gyteområde for å sikre ei god gjenoppbygging av torskebestanden, seier Skjæran.

