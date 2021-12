FHI ventar over éin million omikron-smitta i dei mest optimistiske scenarioa sine

innenriks

I dei meir optimistiske scenarioa, der Folkehelseinstituttet (FHI) går ut frå at omikronvarianten har ei doblingstid på fire dagar, blir smittebølgja utsett, og smittetoppen blir òg vesentleg mindre. Det skriv dei i ein ny modelleringsrapport.

– Dette delvis på grunn av at det blir gitt tid til å distribuere oppfriskingsdosane, som gir større vern mot infeksjon. Det samla talet på smittetilfelle er mykje lågare enn i dei pessimistiske scenarioa, men sjølv her blir over 1 million menneske smitta av omikron i løpet av simuleringstida, skriv FHI.

Dette inneber om lag 125 nye koronainnleggingar per dag i snitt når smitten toppar seg rundt mai månad neste år, skriv FHI. Simuleringstida er perioden frå 27. desember 2021 til 30. juni 2022.

I dei mest pessimistiske scenarioa reknar FHI med at virusvarianten har ei doblingstid på 2,4 dagar. Då reknar dei med tre millionar smitta allereie innan februar. Det gjeld òg med dei noverande tiltaka, som FHI trur vil ha om lag 40 prosents dempande effekt på smitten.

– I desse scenarioa vil ikkje 40 prosents reduksjon i kontakten mellom menneske vere nok til å hindre ei stor bølgje med ein smittetopp allereie tidleg i januar. I desse scenarioa vil meir enn tre millionar menneske, altså meir enn halvparten av befolkninga, vere smitta innan februar, skriv FHI i modelleringsrapporten.

Dette vil i så fall innebere at mellom 30.000 og 40.000 menneske har behov for sjukehusinnlegging, og at ein får om lag 1.000 innlagde per dag, skriv dei.

(©NPK)