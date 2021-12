Digital folkeavstemming om oppløysing av Innlandet

innenriks

Dei siste prognosane for pandemien viser at smittetoppen i Innlandet kjem i midten av januar. Det gjer at Statsforvaltaren i Innlandet ikkje tilrår at menneske samlast i stemmelokale, skriv Kommunal Rapport.

På møtet i valstyret tysdag vart det derfor vedteke at folkeavstemminga i Innlandet berre blir gjennomført digitalt.

Avstemmingsperioden blir frå 10. til 17. februar, og fylkesvalsstyret har tidlegare bestemt at også 16- og 17-åringar skal få stemme.

Fylkeskommunedirektøren skal jobbe med ein felles mal for korleis fylkeskommunen og kommunane skal jobbe saman for å følgje opp innbyggjarar som manglar digital kompetanse eller ikkje har nettilgang der dei bur.

(©NPK)