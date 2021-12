Åtte tekne for juks på teoriprøva i år

innenriks

– Målet vårt er at ingen skal bli drepne eller hardt skadde i trafikken. Derfor jobbar vi aktivt for å avsløre juks, for å sikre at sjåførane har den teoretiske kunnskapen som trengst for å ferdast trygt i trafikken, seier Lill Tove Amundsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Straffa for dei som vart tekne, varierer mellom fem og tolv månaders karantene. Vegvesenet opplyser at nokre hadde med seg mobil inn i lokalet, tok bilete av prøva til seinare bruk, skreiv ned spørsmål og svar under prøva eller hadde med seg jukselapp.

To saker vart politimelde. I ei av sakene prøvde ein person å ta prøva for nokre andre, medan ein annan brukte mobiltelefon og øyreplugg. Ein av dei vart teken for juks for andre gong, berre få dagar etter at førre karantene gjekk ut.

Statens vegvesen opplyser at mørketala truleg er store.

(©NPK)